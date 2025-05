Boat Accident: মর্মান্তিক ঘটনা, নৌকা উল্টে ভেসে গেল যাত্রীরা! মৃত ৩, নিখোঁজ ৯…Boat Accident: San Diego Boat Accident 3 people lost life 9 Missing

Last Updated: May 06, 2025 1:33 AM IST

Boat Accident: ইউএস কোস্ট গার্ড নিখোঁজদের খুঁজতে জাহাজ এবং হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে। কীভাবে হল দুর্ঘটনাটি সেটাও দেখা হচ্ছে। বিস্তারিত জানুন…

মর্মান্তিক ঘটনা, নৌকা উল্টে ভেসে গেল যাত্রীরা! মৃত ৩, নিখোঁজ ৯… সান দিয়েগো: সান দিয়েগোর উপকূলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সোমবার ভোরে উচ্চ ঢেউয়ের মধ্যে একটি ছোট নৌকা উল্টে যায়, ফলে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৪ জন আহত এবং ৯ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

ঘটনার পরপরই মার্কিন কোস্ট গার্ড উদ্ধার অভিযানে নামে। হেলিকপ্টার এবং উদ্ধারকারী জাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে নিখোঁজদের খোঁজে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, ১২ ফুট দীর্ঘ ওই নৌকাটি কোথা থেকে এসেছিল তা এখনও জানা যায়নি। সান দিয়েগোর টোরি পাইন্স স্টেট বিচে সকাল ৬:৩০ নাগাদ হাইকিং করতে যাওয়া কিছু মানুষ নৌকাটি উল্টে যেতে দেখেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক চিকিৎসক ফোনে জানিয়েছেন, “আমি CPR করতে থাকা মানুষদের দেখেছি, আমি সেই দিকে ছুঁটে গিয়েছিলাম।” ‘পাঙ্গা’ নামে পরিচিত এমন ছোট খোলা নৌকাগুলি সাধারণত মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হলেও, পাচারকারীরা এগুলি বেআইনি পথে যাত্রী পারাপারের জন্যও ব্যবহার করে থাকেন। ২০২৩ সালে এমনই একটি ঘটনায় দুইটি নৌকা ভারী কুয়াশার মধ্যে সান দিয়েগো উপকূলে পৌঁছালে একটি উল্টে যায়, যার ফলে ৮ জনের মৃত্যু হয়। সেটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম প্রাণঘাতী মানব পাচার সম্পর্কিত নৌকাডুবি। Location : Kolkata,West Bengal

