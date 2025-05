Calcutta High Court: ছিল সরকার, হল চট্টোপাধ্যায়! জন্মের ১৫ বছর পর কিশোরের ‘বাবা’ বদল, নির্দেশ হাইকোর্টের

Last Updated: May 22, 2025 12:02 AM IST

হাইকোর্ট সূত্রে খবর, ১৫ বছর বয়সি ওই কিশোরের জন্মের আগে থেকেই তাঁর জন্মদাতা বাবা এবং মা আলাদা থাকতে শুরু করেন৷

প্রতীকী ছবি৷ কলকাতা: জন্মদাতা বাবা একজন৷ কিন্তু সন্তান স্নেহে প্রকৃত বাবার মতোই দায়িত্ব পালন করেছেন অন্য একজন মানুষ৷ নিজের স্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তানকে নিজের পিতৃপরিচয় দিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক ব্যক্তি৷ শেষ পর্যন্ত সেই আর্জিতে সাড়া দিল কলকাতা হাইকোর্ট৷ হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলেই ১৫ বছর বয়সে বাবা বদল হতে চলেছে এক কিশোরের৷