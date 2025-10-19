Celebrities Who Embraced Parenthood In 2025

Parineeti Chopra and Raghav Chadha: The couple welcomed a baby boy today, October 19, 2025. The couple took to Instagram to share a joint note to announce the news of their baby boy. (Image: Instagram)
Athiya Shetty and KL Rahul: The couple welcomed their first child, a baby girl named Evaarah, on March 24, 2025. (Image: Instagram)
Sidharth Malhotra and Kiara Advani: They welcomed their first child, a baby girl on July 15, 2025. (Image: Instagram)
Malvika Raaj and Pranav Baaga: The K3G fame welcomed her first child, a baby girl with husband Pranav Bagga on August 23, 2025. (Image: Instagram)
Ishita Dutta and Vatshal Sheth: The couple welcomed their second child, a daughter on June 10, 2025. (Image: Instagram)
Sharmin Segal and Aman Mehta: Sharmin and her husband welcomed a baby in May 2025. (File Photo)
Amy Jackson and Ed Westwick: They welcomed a baby boy named Oscar Alexander Westwick on March 24, 2025. (File Photo)