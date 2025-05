Char Dham Copter Crash: উত্তরকাশীতে গভীর খাদে ভেঙে পড়ল পুণ্যার্থীদের কপ্টার, চারধাম যাত্রার মাঝে ভয়াবহ দুঃসংবাদ

Last Updated: May 08, 2025 11:26 AM IST

News18 উত্তরকাশী: চারধাম যাত্রার সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা৷ উত্তরকাশীতে পাহাড়ি এলাকায় ভেঙে পড়ল যাত্রিবাহী কপ্টার৷ দুর্ঘটনায় কপ্টারের চালক সহ ৬ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। কপ্টার দুর্ঘটনার কারণ যদিও এখনও জানা যায়নি।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, যাত্রীদের নিয়ে গঙ্গোত্রী ধামে যাচ্ছিল কপ্টারটি। মাঝপথে গাঙ্গানির কাছে জঙ্গলে ভেঙে পড়ে। হেলিকপ্টারটিতে ৭ জন আরোহী ছিলেন। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন মাত্র একজন৷ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে উদ্ধারকারী দল। SDRF-এর দল ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পরে দেখেন ভাটওয়াড়িতে কপ্টারটি প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ে গিয়েছে। কপ্টারটি অ্যারোট্রান্স সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামক সংস্থার ছিল। নম্বর VT-OXF। এই হেলিকপ্টারটি দেরাদুনের সহস্ত্রধারা হেলিপ্যাড থেকে খরসালি হেলিপ্যাডের দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। হেলিকপ্টারটির পায়লট ছিলেন ক্যাপ্টেন রবিন সিং। হেলিকপ্টারটিতে মোট ৭ জন ছিলেন, যার মধ্যে ১ জন পাইলট এবং ৬ জন যাত্রী। এই হেলিকপ্টারে থাকা ব্যক্তিরা মুম্বই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি গুজরাটের অ্যারো ট্রান্স কোম্পানির। স্থানীয় পুলিশ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী ইউনিটের সাথে এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, উত্তরকাশীর গঙ্গানির কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় কিছু মানুষের হতাহতের খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য এসডিআরএফ এবং জেলা প্রশাসনের দলগুলি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকাহত পরিবারগুলিকে এই অপরিসীম শোক সহ্য করার শক্তি দান করি। আহতদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান এবং দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে, আমি কর্মকর্তাদের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছি এবং প্রতিটি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। Location : Uttarakhand (Uttaranchal) First Published : May 08, 2025 10:57 AM IST

