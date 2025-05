Chinese Soldier Living in India: ১৯৬৩ সাল থেকে ভারতের বাসিন্দা, চিনের প্রাক্তন এই সেনাকে এবার দেশে ফিরতে হবে? জানুন তাঁর কাহিনি

Last Updated: May 14, 2025 2:47 AM IST

যে কোনও ওয়াং চি-কে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে, এমনই আশঙ্কা করছে তাঁর পরিবার৷

নিজের পরিবারের সঙ্গে ওয়াং চি৷ ভোপাল: বয়স ৮৫, আদতে তিনি চিনা নাগরিক৷ কিন্তু গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁর ঠিকানা মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলা৷ চিনের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন এই সদস্যকে হয়তো এবার নিজের দেশে ফিরতে হবে৷ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির পরই প্রাক্তন এই চিনের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন এই সদস্যদের ভারতে থাকা নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে৷