Covid19 in India: করোনায় এবার মৃত্যু, স্থান সেই মুম্বই! তবে কি আবার লকডাউন? ফের থাবা বসাচ্ছে করোনা?

Last Updated: May 21, 2025 10:10 AM IST

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই৷ কারণ, দু’টি মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভাইরাসটি কেবল একটি গৌণ ভূমিকা পালন করেছে। বিএমসি স্বীকার করেছে যে, মে মাসে আগের মাসের তুলনায় কোভিড-১৯ মামলার সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে৷

News18 মুম্বই: আবারও করোনার বাড়বাড়ন্ত৷ হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চিনের মতো একাধিক দেশে হুড়মুড়িয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তে সংখ্যা৷ উদ্বেগের বিষয় হল ভারতেও কোভিড আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে৷ ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই করোনা আক্রান্তের৷ মৃতদের মধ্যে একজন ১৪ বছরের কিশোর৷ যদিও মুম্বইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বৃহন্মুম্বই পুরসভা আশ্বস্ত করেছে যে, এদের মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ করোনা নয়৷ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন তাঁরা৷