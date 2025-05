Crime News: মাদকের বড় কারবার! জালে স্বামী-স্ত্রী সহ ৩! উদ্ধার কোটি টাকার মাদক ও তৈরির কাঁচামাল

Last Updated: May 21, 2025 11:49 AM IST

Crime News: বহুতল বাড়ির আড়ালে মাদক তৈরীর কারবার! তারপির বাজারে বিক্রি! এমনই কারখানার হদিস মিললো শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বানিয়াখরি এলাকায়। উদ্ধার প্রায় ২ কেজি মাদক এবং মাদক তৈরির বিপুল কাঁচামাল সামগ্রী! যার বাজার দর কোটি টাকা!

প্রতীকী ছবি মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি: বহুতল বাড়ির আড়ালে মাদক তৈরীর কারবার! তারপির বাজারে বিক্রি! এমনই কারখানার হদিস মিললো শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বানিয়াখরি এলাকায়। উদ্ধার প্রায় ২ কেজি মাদক এবং মাদক তৈরির বিপুল কাঁচামাল সামগ্রী! যার বাজার দর কোটি টাকা!