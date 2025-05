Crime News: শিশুদের নির্যাতন… সেই বর্ণনা লিখে রাখত নিজের হাতে! ২০ বছর ধরে অকথ্য কার্যকলাপ চিকিৎসকের French Doctor Jailed For 20 Years For Horrible Crimes

Last Updated: May 29, 2025 12:17 AM IST

Crime News: ৭৪ বছর বয়সি এই ব্যক্তি, যে ইতিমধ্যেই তার দুই ভাগ্নী-সহ চারজন শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ১৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছে। তিন মাসব্যাপী বিচার প্রক্রিয়ায় তার অপরাধের নতুন আরও অনেক তথ্য উঠে এসেছে।

News18 বুধবার ফরাসি আদালত প্রাক্তন সার্জন জোয়েল লে স্কুয়ার্নেককে সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে শত শত রোগীদের, যাদের বেশিরভাগই শিশু, যৌন নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। এক বিদেশি সংবাদসংস্থা সূত্রে তেমনই জানিয়েছে।