CRPF Jawan Dismissed: গোপনে পাক তরুণীকে বিয়ে, বড় খেসারত দিলেন সিআরপিএফ জওয়ান! চাকরি থেকেই বরখাস্ত

Last Updated: May 04, 2025 3:15 AM IST

গত বছরের ২৪ মে মেনাল খান নামে এক পাকিস্তানি তরুণীকে ভিডিও কলের মাধ্যমে বিয়ে করেন মুনির আহমেদ নামে ওই সিআরপিএফ জওয়ান৷

সিআরপিএফ-এর কনস্টেবল মুনির আহমেদ এবং তাঁর পাকিস্তানি স্ত্রী৷ নয়াদিল্লি: পাকিস্তানের নাগরিক, কিন্তু বিয়ে করেছিলেন ভারতীয়কে৷ পহলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত সরকারের নির্দেশে এরকম বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি মহিলাকে দেশে ফিরতে হয়েছে৷ এমন কি ছোট সন্তানকে ছেড়ে সীমান্তের ওপারে ফিরে যেতে হয়েছে মাকে৷

একই ভাবে ভারত সরকারের এই নির্দেশের পর মুনির আহমেদ নামে এক সিআরপিএফ জওয়ানও বিপাকে পড়েছিলেন৷ কারণ একজন পাকিস্তানি তরুণীকে বিয়ে করলেও সে খবর গোপন রেখেছিলেন মুনির৷ নিজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে কিছু জানাননি ওই সিআরপিএফ জওয়ান৷ এই বিষয়টি সামনে আসতেই ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল সিআরপিএফ৷ শেষ পর্যন্ত ওই আধা সেনাকে চাকরি থেকেই বরখাস্ত করা হল৷ সূত্রের খবর, একজন পাকিস্তানিকে বিয়ে করলেও মুনির তা গোপন রাখার কারণেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে৷ তিনি যা করেছেন, তা জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী হওয়ার কারণেই ওই সিআরপিএফ জওয়ানকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর৷ সিআরপিএফ-এর ৪১তম ব্যাটেলিয়নে কনস্টেবল হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মুনির৷ যে নিয়মে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোনও তদন্তের প্রয়োজন নেই বলেই সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন এক সিআরপিএফ কর্তা৷ সিআরপিএফ-এর মুখপাত্র ডিআইজি এম ধিনাকরণ জানিয়েছেন, নিজের স্ত্রীর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁকে বেআইনি ভাবে ভারতে বসবাস করতে সাহায্য করেছিলেন মুনির৷ এমন কি, নিজের বিয়ের বিষয়েও কর্মস্থলে কিছু জানাননি তিনি৷ তিনি যা করেছেন তা চাকরির শর্তের পরিপন্থী এবং জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক৷ সেই কারণেই ওই জওয়ানকে সাসপেন্ড করা হয়েছে৷ গত বছরের ২৪ মে মেনাল খান নামে এক পাকিস্তানি তরুণীকে ভিডিও কলের মাধ্যমে বিয়ে করেন মুনির আহমেদ নামে ওই সিআরপিএফ জওয়ান৷ এর পর ভারতে আসেন মুনিরের স্ত্রী৷ কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও ভারতেই থেকে যান ওই পাকিস্তানি তরুণী৷ পহলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার সব পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার পরই বিষয়টি জানাজানি হয়৷ Location : Kolkata,West Bengal বাংলা খবর/ খবর / দেশ/ CRPF Jawan Dismissed: গোপনে পাক তরুণীকে বিয়ে, বড় খেসারত দিলেন সিআরপিএফ জওয়ান! তথ্য গোপনের অভিযোগে চাকরি থেকেই বরখাস্ত

Next Article

Kashmir Tourism Decline: জঙ্গি হামলার জের, কাশ্মীর থেকে হুরমুরিয়ে মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা! শ্রীনগর বিমানবন্দরে যাত্রী হ্রাস, জানুন পুরোটা…