Cultivation: বেগুন চাষেই ‘কুবেরের ধন’, এই নিয়ম মানলে টানা ৪ বছর শুধুই ফলন, সামান্য খরচায় মুনাফা তিনগুণ| Brinjal Cultivation: Plant Once, Harvest for 4 Years: Revolutionary Perennial Brinjal Cultivation Technique Explained

Brinjal Cultivation

কলকাতা: দেশ আমাদের কৃষিপ্রধান। কিন্তু, কৃষিকাজ মোটেও সহজ কাজ নয়। কেন না, তা বেশ কয়েকটি শর্তাবলীর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তার মধ্যে আবহাওয়া হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সব আবহাওয়ায় সব চাষ সম্ভব হয় না কৃষকদের পক্ষে। সেই জন্যই বছরের একেক সময়ে একেক রকমের ফসল বাজারে আসে। সে কথা মাথায় রেখে কৃষিকাজ পরিচালনা করা উচিত, যাতে কৃষককে লোকসানের সম্মুখীন হতে না হয়। ড. সুশীল কুমার শ্রীবাস্তবের মতে, বহুবর্ষজীবী পদ্ধতির মাধ্যমে, বেগুন গাছ ৩-৪ বছর ধরে ফলন দেয়। এই পদ্ধতিতে, কম সেচ দেওয়া হয় এবং গাছপালার উপর রোগের প্রভাবও কম হয়।