Dilip Ghosh: দিলীপেই ভরসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের? ‘পুরনো ফর্মেই কাজ করুন’, বড় ‘জল্পনা’ বঙ্গ বিজেপিতেWest Bengal Ex BJP President Dilip Ghosh should continue on his old form Big directives from BJP And RSS As per sources

Last Updated: May 27, 2025 11:04 AM IST

দিলীপ ঘোষ কলকাতা: মোড় ঘুরছে বঙ্গ বিজেপির। বিজেপি সূত্রে খবর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরনো ফর্মেই কাজ করুন দিলীপ ঘোষ। শুধু তাই নয়, আরএসএস-এর তরফেও জানানো হয়েছে দলীয় কর্মসূচিতে মন দিন দিলীপ। এমনটাই সূত্রের খবর।