Encounter at Kashmir: সাতসকালে ফের গোলাগুলি কাশ্মীরে! নিরাপত্তাবাহিনীর ‘এনকাউন্টার-এ’ খতম ১ জঙ্গি

Last Updated: May 15, 2025 9:16 AM IST

Encounter at Kashmir: দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রাল এলাকায় এনকাউন্টার চলছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ফের জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই নিরাপত্তাবাহিনীর। চলছে তল্লাশি অভিযান। বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পায় নিরাপত্তাবাহিনী।

প্রতীকী ছবি কাশ্মীরঃ দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রাল এলাকায় এনকাউন্টার চলছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ফের জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই নিরাপত্তাবাহিনীর। চলছে তল্লাশি অভিযান। বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পায় নিরাপত্তাবাহিনী। তারপরেই ভোর থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় অবন্তীপোরার ত্রাল এলাকায়। তল্লাশি অভিযান শুরু হতেই নিরাপত্তা বাহিনীকে নিশানা করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তাবাহিনীও। সূত্রের খবর, নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে খতম এক।