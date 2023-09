Facebook Memories-এ মন খারাপের স্মৃতিগুলি আর বিঁধবে না কাঁটার মতো!

Facebook Memories সত্যিই দারুণ একটা ফিচার! আনন্দ-হাসি থেকে শুরু করে প্রেমের উদযাপন কিংবা খুনসুটি – এগুলোই Facebook-এর পাতায় থেকে যায়। আর বছরের পর বছর ধরে সেগুলিই ঘুরে-ফিরে এসে আমাদের মনে এক টুকরো ভাল-লাগার রেশ ছড়িয়ে দিয়ে যায়। আনন্দ-হাসি যেমন আছে, তেমনই তার সঙ্গে থাকবে দুঃখ আর কান্নাও। ফলে দুঃখ-বেদনা কিংবা সম্পর্কের ভাঙনের স্মৃতিও Facebook Memories-এর মাধ্যমে সামনে চলে আসে।

আর বলাই বাহুল্য যে, সেই সব বেদনাভরা স্মৃতি মনে কাঁটার মতো বেঁধে! তাই সেই সব স্মৃতি ভোলার চেষ্টা করলেও তা ভোলা যায় না ফেসবুকের দৌলতে। কিন্তু আদৌ কি তা-ই? আসলে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, দুঃখের স্মৃতিগুলি ফেসবুকে গিয়ে গোপন রাখা যেতে পারে। আর এর জন্য Facebook সেটিংস-এ যেতে হবে। যা-ই হোক, বেশি কথা না বাড়িয়ে তাহলে জীবনের খারাপ স্মৃতিগুলিকে গোপন করার পদ্ধতিটি শিখে নেওয়া যাক।

ফেসবুক মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মেমোরি গোপন করার উপায়:

১. নিজের স্মার্টফোনে Facebook অ্যাপ খুলতে হবে।

২. এবার Menu বাটনে ট্যাপ করতে হবে। অ্যান্ড্রয়েডে স্ক্রিনের একেবারে উপরের ডান দিকের কোণে পাওয়া যাবে এই বিকল্প। আর আইফোনে তা পাওয়া যাবে একেবারে নিচের ডান দিকের কোণে।

৩. এরপর Memories-এ আঙুল ছোঁয়াতে হবে।

৪. এবার Memories Settings-এর জন্য উপরের ডান দিকের কোণে Gear আইকনে ট্যাপ করতে হবে।

৫. এখান থেকে All Memories, Highlights অথবা None অপশনের মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারবেন ব্যবহারকারী। All Memories-এর অর্থ হল ফেসবুক সংশ্লিষ্ট দিনের সমস্ত স্মৃতি ব্যবহারকারীর সামনে তুলে ধরবে। আবার Highlights-এর অর্থ হল, ফেসবুক ব্যবহারকারীর স্পেশাল ভিডিও এবং কালেকশন দেখাবে। আর None-এর অর্থ হল, ব্যবহারকারী মেমোরির জন্য কোনও রকম নোটিফিকেশন পাবেন না।

তবে কোনও ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট ভাবে কোনও স্মৃতি গোপন রাখতে চান, তাহলে তিনি মেমোরি হাইড করার বিকল্প বেছে নিতে পারবেন। এমনকী নির্দিষ্ট কোনও ব্যবহারকারীর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তও চাইলে গোপন হাইড করা যাবে। সেক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে শুধু Memories Settings পেজে গিয়ে People অপশনের উপর আঙুল ছোঁয়াতে হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর নাম টাইপ করতে হবে। যার ফলে তাঁকে নিজের মেমোরি থেকে হাইড করা যাবে। আর স্বংয়ক্রিয় ভাবেই তা সেভ হয়ে যাবে। এমনকী এটা করা থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর কাছেও নোটিফিকেশন যাবে না।

এছাড়া নির্দিষ্ট কোনও দিনের মেমোরি হাইড করতে চাইলে Memories Settings-এ গিয়ে Dates অপশন বেছে নিতে পারেন। আর তা বাছাই করা হয়ে গেলে Done-এর উপর ক্লিক করতে হবে। সব শেষে Save অপশন বেছে নিতে হবে।

First published: September 27, 2023, 19:09 IST

Tags: Facebook