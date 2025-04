Fire: লখনউয়ের হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন,২০০ রোগীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নিরাপদ আশ্রয়ে| Fire: Massive Fire Breaks Out At Lucknow Hospital, Over 200 Patients Evacuated

জানা যায়, হাসপাতালের দ্বিতীয় তলে প্রথম আগুন লাগে। গাঢ় ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা হাসপাতাল। রোগি ও হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা আগুন বাগে আনতে সবরকম চেষ্টা চালান। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। অন্তত ২০০ রোগীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কীভাবে আগুন লাগল? তা এখনও স্পষ্ট নয়।

BREAKING: Massive fire on the second floor of Lok Bandhu Hospital in Lucknow.

Several patients evacuated.

Fire tenders at the spot.#Lucknow pic.twitter.com/ZNNivKOX18

