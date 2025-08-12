Green Coffee Benefits: মাত্র ২ মাসে ১৭ কেজি ওজন ঝরিয়েছেন ক্রিকেটার সরফরাজ খান ! আর তাঁর সেই ওয়েট লসের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে গ্রিন কফিতেই, এই বিশেষ পানীয়টি আসলে কী? | লাইফস্টাইল

এক্সারসাইজের পাশাপাশি কঠোর ডায়েট মেনে চলেছেন এই ক্রিকেটার। হিন্দুস্তান টাইমসের এক সাক্ষাৎকারে এহেন দাবি করেছেন তাঁর বাবা। HT-র কাছে নৌশাদ বলেন যে, আমরা আমাদের ডায়েট দারুণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছি। আমরা রুটি কিংবা ভাত বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। প্রায় এক থেকে দেড় মাস আমাদের বাড়িতে রুটি কিংবা ভাত হয়নি। আমরা ব্রোকোলি, গাজর, শসা, স্যালাড এবং সবুজ শাকসবজির স্যালাড বেশি খেয়েছি। এর পাশাপাশি গ্রিলড ফিশ, গ্রিলড চিকেন, সেদ্ধ করা চিকেন, সেদ্ধ ডিম ইত্য়াদি খেয়েছি। এছাড়া গ্রিন টি আর গ্রিন কফিই পান করেছি। তিনি আরও বলেন যে, আমরা অ্যাভোক্যাডো খেয়েছি। এর পাশাপাশি পাতে থাকত স্প্রাউটসও। কিন্তু সবথেকে প্রধান বিষয় হল – আমরা ভাত-রুটি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এমনকী চিনিও ত্যাগ করেছিলাম। ময়দা এবং বেকারির খাবারও বন্ধ ছিল। ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে, কতটা কড়া ডায়েট মেনেছেন সরফরাজ। তবে তাঁর ডায়েটের সবথেকে বিশেষ দিক হল – গ্রিন কফি।