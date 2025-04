Helicopter Crash New York, viral video: একটা গোটা পরিবার..মা-বাবার সঙ্গে ৩ ফুটফুটে বাচ্চাও শেষ! নিউ ইয়র্কে হাডসন নদীতে ভেঙে পড়ল কপ্টার, মৃত্যু সিয়েমেনের CEO-র

নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বিকেল ৩:১৭ মিনিট নাগাদ নিউ জার্সির উপকূলের কাছে হোবোকেনের পিয়ার এ পার্ক থেকে হাডসন নদীতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা নিয়ে তাঁদের কাছে একের পর এক ফোন আসতে থাকে৷

নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কমিশনার জেসিকা টিশ বলেন, উদ্ধারকারীরা যখন প্রথম পৌঁছয়, তখন পুলিশ চারজনকে জল থেকে বের করে আনে৷ পরে এফডিএনওয়াই উদ্ধার করে বাকি দু’জনকে। এর মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলে মারা গেলেও দু’জন দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে৷ সেখানে অবশ্য তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ট্রুথ সোশ্যাল-এ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, ‘‘হাডসন নদীতে ভয়াবহ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা। দেখে মনে হচ্ছে ছয়জন, পায়লট, দুই প্রাপ্তবয়স্ক এবং তিন শিশু, আর আমাদের সাথে নেই। দুর্ঘটনার ফুটেজ ভয়াবহ। ঈশ্বর নিহতদের পরিবার এবং বন্ধুদের পাশে থাকুন। পরিবহন সচিব, শন ডাফি এবং কর্তব্যরত কর্মীরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। ঠিক কী ঘটেছে এবং কীভাবে ঘটেছে তা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে!’’

Hudson River helicopter crash, as an engineer the amount of single points of failure in a helicopter scares the shit out of me.pic.twitter.com/fHyGJ0ZaZb

— ✪ Evil Te????an ✪ (@vileTexan) April 10, 2025