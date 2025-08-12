High Court: সাতসকালে হাইকোর্টের গেটের সামনে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দুই মহিলার, জানা গেল নেপথ্যের কারণ! | কলকাতা

Last Updated:
কলকাতাঃ সাত সকালেই হাইকোর্টের গেটের সামনে বিচারপ্রার্থীদের আত্মহত্যার চেষ্টা। গায়ে কেরোসিন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দুই মহিলার। পুলিশের তৎপরতায় আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকে ওই দুই মহিলা।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমগাছিয়া সৃষ্টি সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড। এর জন্ম ২০১৭ সালে। ২০২৫ সালে নির্বাচন হয় এই কো-অপরেটিভ এর। সেখানে নাম বাদ যায় কিছু সদস্যের।(যারা আত্মহত্যার পথ বেচেছে)কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পুনরায় ভোটার তালিকা প্রকাশ এর নির্দেশ দিলেও কো অপারেটিভ সেটা করেনি।
এছাড়াও অভিযোগ ওই কো-অপারেটিভ দীর্ঘদিন ধরে মোটা সুদের আশ্বাস দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে কিন্তু সেই টাকা ফেরত দিচ্ছে না।তাই আত্মহত্যার পথ বেচেছে এই দুই সদস্য । ইতিমধ্যেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট-এর পক্ষ থেকে। এখনো পর্যন্ত ইমারজেন্সিতেই রয়েছেন পূর্ণিমা হালদার। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখার্জি এসেছেন এসএসকেএম হাসপাতালে।
জানায় তাঁরা। তাঁদের পুলিশ নিয়ে যায় এসএসকেএম এবং পরে হেয়ার স্ট্রিট থানায় নিয়ে যায়।
Kolkata,West Bengal
August 12, 2025 1:04 PM IST