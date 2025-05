Hyderabad: লক্ষ্য হায়দরাবাদ…! সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক নিজামের শহরে, সন্দেহভাজন ISIS যোগ দুই ব্যক্তি গ্রেফতার Terror Plan police takes big action arrestin Two People With Suspected ISIS Link warning for more Terrorist Activites all over india

Last Updated: May 19, 2025 9:47 AM IST

Hyderabad Terror Plan: বড়সড় হামলা থেকে রক্ষা পেল হায়দরাবাদ। শুধু হায়দরাবাদই নয়, দেশজুড়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর লক্ষ্যে একটি সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা নস্যাৎ করে বড় সাফল্য দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বড় সাফল্য পুলিশের।

হামলা থেকে রক্ষা পেল হায়দরাবাদ হায়দরাবাদ : বড়সড় হামলা থেকে রক্ষা পেল হায়দরাবাদ। শুধু হায়দরাবাদই নয়, দেশজুড়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর লক্ষ্যে একটি সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা নস্যাৎ করে বড় সাফল্য দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বড় সাফল্য পুলিশের। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরমে দায়ের করা একটি মামলার তদন্তে গ্রেফতার করা হয় এই দুই ব্যক্তিকে।