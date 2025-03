India ICC Champions Trophy 2025 Champion PM Narendra Modi CM Mamata Banerjee President Droupadi Murmu Greats Team India, চ্যাম্পিয়ন ভারতকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদি-মুখ্যমন্ত্রী মমতার, বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতিও

ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। নরেন্দ্র মোদি লেখেন,”একটা অসাধারণ ম্যাচ ও অসাধারণ ফল। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে দেশে নিয়ে আসায় ভারীয় ক্রিকেট দলকে নিয়ে গর্বিত। পুরো প্রতিযোগিতায় অনবদ্য ক্রিকেট খেলেছে। এই সাফল্যের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা।”

An exceptional game and an exceptional result! Proud of our cricket team for bringing home the ICC Champions Trophy. They’ve played wonderfully through the tournament. Congratulations to our team for the splendid all round display. — Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2025

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লেখেন,”আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের জন্য হৃদয় থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা। একমাত্র দল হিসেবে ভারত তৃতীয়বার এই প্রতিযোগিতা জিতল। ভারতীয় দলের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা। ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।”

Heartiest congratulations to Team India for winning the ICC Champions Trophy, 2025. India becomes the only team to win the Trophy thrice. The players, the management and the support staff deserve highest accolades for creating cricketing history. I wish Indian cricket a very… — President of India (@rashtrapatibhvn) March 9, 2025

ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানাতে দেরি করেননি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন,”আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য ভারতকে শুভেচ্ছা। একটি উত্তেজক টানটান ফাইনাল ম্যাচ হল। আমাদের ছেলেরা দুরন্ত খেলেছে ও ধারাবাহিকতার পরিচয় দিয়েছে। সেই কারণেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে পেরেছি।”

Congratulations to our India Team for a spectacular victory in the ICC Champions Trophy tournament 2025 today! In a breathtaking final match, our boys showed power and resilience of the highest order, kept consistency, and we won the trophy with prowess! An evening of… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 9, 2025

প্রসঙ্গত, দুবাইতে টানটান ফাইনালে কিউইদের ৪ উইকেটে হারাল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ২৫১ রানে করে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। জবাবে ফাইনালে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ৭৬ রানে অনবদ্য ইনিংস খেলেন রোহিত শর্মা। উল্লেখযোগ্য অবদান রাকলেন শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ার, অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়ারা। ৬ বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় ভারত। সর্বোচ্চ তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল টিম ইন্ডিয়া।

