India Pakistan news: ভারতীয় নম্বর ব্যবহার করে পাকিস্তানিদের হোয়াটসঅ্যাপ করতে সাহায্য করার অভিযোগ! গ্রেফতার ৭

Last Updated: May 18, 2025 12:18 AM IST

সাত জন গ্রেফতার ভারতীয় মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ করতেন পাকিস্তানিরা, তাদের সাহায্য করতেন ভারতীয়রাই। অসম পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা পাকিস্তানিদের ভারতীয় নম্বর ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে সাহায্য করছিলেন ওটিপি শেয়ার করে।