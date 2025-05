India Pakistan Tension: ছাড় দেওয়া হল, ছেড়ে দেওয়া হল না! চিনের বিদেশমন্ত্রীকে দিয়ে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিলেন অজিত দোভাল

Last Updated: May 11, 2025 1:28 AM IST

চিনের বিদেশমন্ত্রীকে কী বললেন অজিত ডোভাল? নয়াদিল্লি: শনি সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতিতে গিয়েছিল ভারত পাকিস্তান। কিন্তু, তিন ঘণ্টাও কাটল না তার মধ্যেই ফের ভারতের সীমান্তে হামলা করছে পাকিস্তান। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করে চিনের মত, ভারত এবং পাকিস্তান যেন শান্তি বজায় রাখে।