India Pakistan Tension: পাকিস্তানকে তুরষ্কের শক্তিশালী সমর্থন, কতটা চ্যালেঞ্জিং ভারতের জন্য! জানুন বিস্তারিত…India Pakistan Tension: India pakistan war Turkey supports Pakistan instead of India big challenge for India know details

Last Updated: May 13, 2025 12:02 AM IST

India Pakistan Tension: তুরস্ক ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতের জন্য নতুন সংকট তৈরি করছে। সীমান্তে ড্রোন হামলা ও কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্কের অবস্থান ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। ভারতের কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি এখন এই জোটের মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে…

পাকিস্তানকে তুরষ্কের শক্তিশালী সমর্থন, কতটা চ্যালেঞ্জিং ভারতের জন্য! জানুন বিস্তারিত… নয়াদিল্লি: পাকিস্তানকে তুরস্কের মৌখিক সমর্থন ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক সংঘর্ষে পাকিস্তানকে ড্রোন সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তুরস্কের বিরুদ্ধে, যদিও তুরস্ক তা অস্বীকার করেছে।