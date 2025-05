India Pakistan Tensions ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির সিদ্ধান্ত ডিজিএমওর India and Pakistan Ceasefire update both DGMOs Agree To Continue Confidence-Building Measures also Pak minister Ishaq Dar speaks out

Last Updated: May 16, 2025 12:26 AM IST

India Pakistan Tensions: ভারতীয় সেনা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ১০ মে ভারত এবং পাকিস্তানের ডিরেক্টরস জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (DGMOs)-এর মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পরে, উভয় পক্ষ সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

