India Pakistan Tensions: সীমান্তে সেনা বাড়াচ্ছে পাকিস্তান? হাসপাতাল-স্কুলকেও টার্গেট! ২৬টা জায়গায় লাগাতার হামলা

Last Updated: May 10, 2025 11:35 AM IST

কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বলেন, ‘‘ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান৷ ভারতীয় সেনাকে টার্গেট করা হচ্ছে৷ শ্রীনগর থেকে ছালিয়া ২৬টি জায়গায় হামলা চালানো হয়েছে৷ উধমপুর, আদমপুর, পাঠানকোট এবং ভাটিন্ডার বিমানঘাঁটিকে টার্গেট করা হয়েছে৷ এই বিমানঘাঁটির সামান্য ক্ষতিও হয়েছে৷’’

News18 নয়াদিল্লি: ভারতের উধমপুর, পাঠানকোট এবং পঞ্জাবের ভাটিন্ডার বায়ুসেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান৷ শনিবার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিংকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি৷ বিক্রম দাবি করেন, গত এক দিনে বিনা প্ররোচনায় হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে পাকিস্তান৷ ভারতের ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকাতেও ড্রোন ,হামলা চালিয়েছে পাক সেনা৷ তিনি বলেন, ‘‘ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ২৬টি জায়গায় রাতভর ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান৷ ’’