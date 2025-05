Indian Army Destroys Pakistan AWACS: আকাশে পাকিস্তানের চোখ ও কান ছিঁড়ে নিল ভারত! ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল ‘AWACS’, এবার কী হবে পাকিস্তান? Indian Army Destroys Pakistan AWACS: Indian Army destroys Pakistan AWACS major surveillance setback india pak tension

Last Updated: May 09, 2025 12:41 AM IST

Indian Army Destroys Pakistan AWACS: ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের অত্যাধুনিক নজরদারি বিমান AWACS ধ্বংস করেছে। এই হামলা পাকিস্তানের নজরদারি ক্ষমতায় বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত আধিপত্য আরও সুদৃঢ় করেছে বলে মনে করা হচ্ছে…

আকাশে পাকিস্তানের চোখ ও কান ছিঁড়ে নিল ভারত! ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল ‘AWACS’, এবার কী হবে পাকিস্তান? নয়াদিল্লি: ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনা একটি বড় সামরিক সাফল্য অর্জন করেছে। পাকিস্তান যে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় আকাশসীমার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত, সেই অত্যাধুনিক এয়ারবোর্ন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (AWACS) কে ভারতীয় বায়ুসেনা সঠিক নিশানা করে ধ্বংস করে দিয়েছে।