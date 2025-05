Indian Railways চিনের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলবে ভারত, সহজেই যাওয়া যাবে নেপাল! নজরে এই রেলপথ Indian Railways train route in Sikkim may help Indians to reach Nepal Govt of India orders to start work quickly

Last Updated: May 29, 2025 12:17 AM IST

Indian Railways: সিকিমে রেলপথের কাজ দ্রুত শুরু করতে নির্দেশ দিল কেন্দ্র। সিকিমের মেল্লি থেকে জোরথাং, লেগশিপ হয়ে ডেন্টাম এই পথে রেললাইন পাতার জন্য অবশেষে জরিপের কাজ শুরু হচ্ছে।

সিকিমে রেলপথের কাজ শুরুর নির্দেশ কলকাতা: সিকিমে রেলপথের কাজ দ্রুত শুরু করতে নির্দেশ দিল কেন্দ্র। সিকিমের মেল্লি থেকে জোরথাং, লেগশিপ হয়ে ডেন্টাম এই পথে রেললাইন পাতার জন্য অবশেষে জরিপের কাজ শুরু হচ্ছে। চলতি মাসেই এই রেল পথের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।