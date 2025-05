Indian Railways: ট্রেনের ইঞ্জিনে শিকল কেন লাগানো হয়? ভারতীয় রেলের ব্যাখ্যা জানলে আপনি অবাক হবেন! Indian Railways: know the reason behind chains on train engines will surprise you

Last Updated: May 27, 2025 12:06 AM IST

Indian Railways: ভারতে প্রতিদিন ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করেন। কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন, ট্রেনের ইঞ্জিনে শিকল লাগানোর পেছনে আসল কারণ কী?

ট্রেনের ইঞ্জিনে শিকল কেন লাগানো হয়? ভারতীয় রেলের ব্যাখ্যা জানলে আপনি অবাক হবেন! আগ্রা: ভারতের রেলপথ প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি মানুষকে যাতায়াতের সুযোগ দেয়। কিন্তু খুব কম যাত্রী জানেন যে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের ইঞ্জিনে কেন লোহার শিকল ও তালা দিয়ে বাঁধা হয়। সম্প্রতি আগ্রার ঈদগাহ রেলওয়ে স্টেশনে এমনই একটি দৃশ্য দেখা গেছে, যেখানে একটি ট্রেন ইঞ্জিনকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই ছবি ভাইরাল হতেই অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন—এত ভারী ইঞ্জিনকে কেন বেঁধে রাখা হয়?