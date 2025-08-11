Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫
Indian Railways: দুরন্ত গতিতে ছুটছিল ট্রেন, আচমকা ব্রেক কষলেন লোকো পাইলট, রেললাইনে যা ছড়িয়ে পড়েছিল…! বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র, বাঁচল শত শত প্রাণ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ১:২৮ অপরাহ্ণ
Indian Railways: দুরন্ত গতিতে ছুটছিল ট্রেন, আচমকা ব্রেক কষলেন লোকো পাইলট, রেললাইনে যা ছড়িয়ে পড়েছিল…! বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র, বাঁচল শত শত প্রাণ Stones were placed on the railway track hundreds of lives were saved due to the drivers presence of mind dangerous conspiracy exposed | দেশ


Indian Railways: তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক রেলের আরপিএফ (রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স) ও টেকনিক্যাল স্টাফরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্র্যাক পরীক্ষা শুরু করে। কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ট্র্যাক থেকে সমস্ত পাথর সরিয়ে লাইনটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন।

ভারতীয় রেল। ছবিঃ এআই।

চাইবাসা: গাফিলতি ও দুষ্টুমির জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল চক্রধরপুর রেল ডিভিশনে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনায়া ও তুনিয়া স্টেশনের মাঝে ইতোয়ারি এক্সপ্রেস ট্রেনের সামনে, যার ফলে ট্রেনটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। চালকের সময়োপযোগী সতর্কতা এবং রেলপথের তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের ফলে শত শত যাত্রীর জীবন রক্ষা পায়। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে তুনিয়া স্টেশন থেকে সোনুয়ার দিকে যাওয়ার পথে ঘটনাটি ঘটে। পথে হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে ট্রেনটি কাঁপতে শুরু করে এবং চালক বুঝতে পারেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের গতি কমিয়ে দেন এবং সোনুয়া স্টেশনকে ঘটনাটি জানান। খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় চলাচলকারী সব ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রেল।

সোনুয়া-তুনিয়া শাখায় প্রায় তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক রেলের আরপিএফ (রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স) ও টেকনিক্যাল স্টাফরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্র্যাক পরীক্ষা শুরু করে। কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ট্র্যাক থেকে সমস্ত পাথর সরিয়ে লাইনটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। রেলের কর্তারা বলছেন, এটা নিছক গাফিলতি নয়, মারাত্মক দুর্বৃত্তায়ন। চালকরা সময়মতো সতর্ক না হলে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বিপুল প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারত। বর্তমানে আরপিএফ এই মামলার তদন্ত করছে এবং আশেপাশের গ্রাম ও এলাকায় তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করছে।

Indian Railways: দুরন্ত গতিতে ছুটছিল ট্রেন, আচমকা ব্রেক কষলেন লোকো পাইলট, রেললাইনে যা ছড়িয়ে পড়েছিল…! বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র, বাঁচল শত শত প্রাণ



