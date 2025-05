Indian Railways পাকিস্তানকে চাপে ফেলতে এবার আসরে ভারতীয় রেল! কাশ্মীরে তৈরি হল উত্তর রেলের নয়া ডিভিশন

Last Updated: May 31, 2025 11:40 AM IST

Indian Railways: ভারতীয় রেলের নয়া জম্মু ডিভিশনের গেজেট নোটিফিকেশন। আগামী পয়লা জুন থেকে ভারতীয় রেলের এই ডিভিশন কাজ করবে। পাঠানকোট-জম্মু-শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন-শ্রীনগর-বারামুল্লা, পাঠানকোট-বাটালা, পাঠানকোট-ভোগপুর, পাঠানকোট-যোগীন্দর নগর এই চার সেকশন এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। মোট ৭৪২ কিমি অংশ এই ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হল।



