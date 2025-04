ISL Mohun Bagan: জামশেদপুরে কামিংসের গোলের পরই সেলিব্রেট করতে গিয়ে সমস্যা, বাগান সমর্থদের মারধরের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে Mohun Bagan SG Fans Left Injured After Local Police Intervenes Fan Tussle At ISL Playoffs

The reason for the beating is not yet known. #isl #MohunBagan pic.twitter.com/jciFCFYRBr

জামশেদপুরে মোহনবাগানের হারের পর শুরু হয় বিপত্তি৷ জামশেদপুরে পুলিশের নৃশংস আচরণের অভিযোগ। মোহনবাগান সমর্থকদের লাঠিপেটা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। জখম বেশ কিছু মোহনবাগান সমর্থক। অভিযোগ স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে।

জামশেদপুরে কামিংসের গোলের পরই সেলিব্রেট করতে থাকে বাগান সমর্থকরা। অভিযোগ, তারপরই বাগান সমর্থকদের উপর চড়াও গ্যালারিতে উপস্থিত থাকা পুলিশ।

Fights between Mohun Bagan fans and Jamshedpur FC fans allegedly led to lathi charges from Police. As per reports and from visuals many Mohun Bagan fans are severely injured, not the kind of scenes that we want to see at a football match 😞 #JFCMBSG #IndianFootball #ISL pic.twitter.com/Whv45KMIYz

— The Football Dug Out (@tfdo_) April 3, 2025