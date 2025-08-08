Advertise here
শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ১:০১ অপরাহ্ণ
Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা


Advertise here

Last Updated:

Kalyan Banerjee: কল‍্যাণ বন্দ‍্যোপাধ‍্যায়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কল্যাণের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেককল্যাণের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক
কল্যাণের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক

কলকাতা: তৃণমূলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন দলের অন্যতম সিনিয়র সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার মুখ্যসচেতকের পদ থেকে কল্যাণের ইস্তফাপত্র একবারে গ্রহণ করে সম্ভবত শ্রীরামপুরের সাংসদকে কড়া বার্তাই দিয়ে রেখেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যেপাধ্যায়৷ কল্যাণের মানভঞ্জনের পথে না হেঁটে কল্যাণের পদত্যাগপত্র গ্রহণ তাই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷ তবে, কল্যাণের সঙ্গে যে কথা বলবেন, সেই কথা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা পদে বসা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কথা অবশেষে হল। কল‍্যা বন্দ‍্যোপাধ‍্যায়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাহুলের নৈশভোজে যোগ দেওয়ার আগে কল‍্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্ত বৈঠক করেন অভিষেক।

আরও পড়ুন: রাজ্যই বলেছে, তাই রাজ্যকে এই রুল মানতেই হবে!’ ডিএ মামলায় কড়া মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের! রাজ্যের দাবি, অভিযোগ মিথ্যা

বৈঠক সম্পর্কে অবশ্য মুখ খোলেননি কল‍্যা। শুধু জানিয়েছেন, “খুবই সদর্থক আলোচনা হয়েছে শুধু এটুকু বলতে পারি। এর বাইরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে আর কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না”

দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নিয়েছেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার পরই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ৷ চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সেই পোস্টে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ৷’ ওই পোস্টে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিজের দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকেও ট্যাগ করেছেন কল্যাণ৷

প্রসঙ্গত, তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে দলের সাংসদদের ভার্চুয়াল বৈঠকের পর লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ৷ তিনি দাবি করেন, দলের লোকসভার সাংসদদের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে না বলে বৈঠকে অভিযোগ করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ ফলে তাঁর ভূমিকার দিকেই আঙুল তোলা হচ্ছে বলে দাবি করে মুখ্য সচেতকের পদ ছাড়েন কল্যাণ৷ শুধু তাই নয়, মহুয়া মৈত্র তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেও দল কোনও ব্যবস্থা না নেওয়াতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কল্যাণ৷

যদিও ইস্তফার পর পরই কল্যাণ জানিয়েছিলেন, লোকসভায় দলের নতুন দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে৷ অভিষেক ৭ অগাস্ট দিল্লিতে এসে তাঁর ক্ষোভের কথা শুনবেন বলেও দাবি করেছিলেন কল্যাণ৷ তার পরেও কল্যাণের মানভঞ্জনের পথে না হেঁটে যেভাবে তাঁর পদত্যাগপত্র তৃণমূলনেত্রী গ্রহণ করে নিলেন, তাতে দলের অন্দরে কল্যাণের উপরেই চাপ বেড়েছিল। তবে, অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পর কল্যাণের সঙ্গে দলের দূরত্ব মেটে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 08, 2025 12:23 PM IST

বাংলা খবর/ খবর/কলকাতা/

Kalyan Banerjee: অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন?



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা
Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ
খাঁচায় বন্দী ২০০ ঘুঘু অবমুক্ত করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত
খাঁচায় বন্দী ২০০ ঘুঘু অবমুক্ত করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত
সর্বশেষ সংবাদ
Ayushman Yog Rashifal: ‘খুল যা সিমসিম’! সোনার গুহার সন্ধার পাবেন আজ! চাঁদ মকরে, আয়ুষ্মান যোগে ৫ রাশি টাকার ‘এভারেস্টে’ today rashifal friday-8-august-2025-ayushman-yog 5 rashi zodiac good luck money prosperity | জ্যোতিষকাহন
Ayushman Yog Rashifal: ‘খুল যা সিমসিম’! সোনার গুহার সন্ধার পাবেন আজ! চাঁদ মকরে, আয়ুষ্মান যোগে ৫ রাশি টাকার ‘এভারেস্টে’ today rashifal friday-8-august-2025-ayushman-yog 5 rashi zodiac good luck money prosperity | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
Bengaluru stampede: KSCA shifts Maharaja Trophy to Mysuru from Chinnaswamy Stadium; uncertainty over Women’s World Cup | Cricket News
Bengaluru stampede: KSCA shifts Maharaja Trophy to Mysuru from Chinnaswamy Stadium; uncertainty over Women’s World Cup | Cricket News
খেলাধুলা

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Kartik Aaryan and Sara Ali Khan’s Intimate Hug Sparks Patch-Up Rumours; Fans Say ‘Get Married’ | Watch

Kartik Aaryan and Sara Ali Khan’s Intimate Hug Sparks Patch-Up Rumours; Fans Say ‘Get Married’ | Watch

 IPL playoff scenarios: Five teams are still in the hunt for the last two spots as Rajasthan Royals suffer another defeat | Cricket News

IPL playoff scenarios: Five teams are still in the hunt for the last two spots as Rajasthan Royals suffer another defeat | Cricket News

 Today Panjika Bengali, Aaj Ka Panchang, 19 June 2025 By Chirag Daruwalla: পঞ্জিকা ১৯ জুন, ২০২৫: দেখে নিন আজকের দিনের নক্ষত্রযোগ, শুভ মুহূর্ত, রাহুকাল এবং দিনের অন্যান্য লগ্ন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

Today Panjika Bengali, Aaj Ka Panchang, 19 June 2025 By Chirag Daruwalla: পঞ্জিকা ১৯ জুন, ২০২৫: দেখে নিন আজকের দিনের নক্ষত্রযোগ, শুভ মুহূর্ত, রাহুকাল এবং দিনের অন্যান্য লগ্ন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

 বার্ষিক প্রবাস আয়ের রেকর্ড, মন্দার মধ্যেও এলো ২২০৭ কোটি ডলার

বার্ষিক প্রবাস আয়ের রেকর্ড, মন্দার মধ্যেও এলো ২২০৭ কোটি ডলার

 তালেবানকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা নেই ওআইসির

তালেবানকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা নেই ওআইসির

 ধর্ষণ থেকে বাঁচতে চলন্ত বাস থেকে লাফ

ধর্ষণ থেকে বাঁচতে চলন্ত বাস থেকে লাফ

 করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু

করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু

 ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত ৩০০, আহত শত শত

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত ৩০০, আহত শত শত

 চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ আটক দু’জনের ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদন্ড – Corporate Sangbad

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ আটক দু’জনের ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদন্ড – Corporate Sangbad

 Assam CM Issues Show-cause Notice to Minister Sanjay Kishan for Apologising to ULFA-I Chief

Assam CM Issues Show-cause Notice to Minister Sanjay Kishan for Apologising to ULFA-I Chief
Advertise here