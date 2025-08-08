Kalyan Banerjee অবশেষে কল্যাণের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে অভিষেক! তারপরেই কল্যাণ যা বললেন, শুনে চমকে উঠবেন! কী হল জানেন? meeting with abhishek Banerjee before west Bengal assembly election 2026 | কলকাতা

Last Updated:
কলকাতা: তৃণমূলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন দলের অন্যতম সিনিয়র সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার মুখ্যসচেতকের পদ থেকে কল্যাণের ইস্তফাপত্র একবারে গ্রহণ করে সম্ভবত শ্রীরামপুরের সাংসদকে কড়া বার্তাই দিয়ে রেখেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যেপাধ্যায়৷ কল্যাণের মানভঞ্জনের পথে না হেঁটে কল্যাণের পদত্যাগপত্র গ্রহণ তাই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷ তবে, কল্যাণের সঙ্গে যে কথা বলবেন, সেই কথা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা পদে বসা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেই কথা অবশেষে হল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাহুলের নৈশভোজে যোগ দেওয়ার আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্ত বৈঠক করেন অভিষেক।
বৈঠক সম্পর্কে অবশ্য মুখ খোলেননি কল্যাণ। শুধু জানিয়েছেন, “খুবই সদর্থক আলোচনা হয়েছে শুধু এটুকু বলতে পারি। এর বাইরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে আর কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না”
দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নিয়েছেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার পরই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ৷ চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সেই পোস্টে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ৷’ ওই পোস্টে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিজের দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকেও ট্যাগ করেছেন কল্যাণ৷
প্রসঙ্গত, তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে দলের সাংসদদের ভার্চুয়াল বৈঠকের পর লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ৷ তিনি দাবি করেন, দলের লোকসভার সাংসদদের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে না বলে বৈঠকে অভিযোগ করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ ফলে তাঁর ভূমিকার দিকেই আঙুল তোলা হচ্ছে বলে দাবি করে মুখ্য সচেতকের পদ ছাড়েন কল্যাণ৷ শুধু তাই নয়, মহুয়া মৈত্র তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেও দল কোনও ব্যবস্থা না নেওয়াতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কল্যাণ৷
যদিও ইস্তফার পর পরই কল্যাণ জানিয়েছিলেন, লোকসভায় দলের নতুন দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে৷ অভিষেক ৭ অগাস্ট দিল্লিতে এসে তাঁর ক্ষোভের কথা শুনবেন বলেও দাবি করেছিলেন কল্যাণ৷ তার পরেও কল্যাণের মানভঞ্জনের পথে না হেঁটে যেভাবে তাঁর পদত্যাগপত্র তৃণমূলনেত্রী গ্রহণ করে নিলেন, তাতে দলের অন্দরে কল্যাণের উপরেই চাপ বেড়েছিল। তবে, অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পর কল্যাণের সঙ্গে দলের দূরত্ব মেটে কিনা, সেটাই এখন দেখার।
