Malda News: স্কুল ছেড়ে সিনেমা হলে ক্লাস পড়ুয়াদের! নেপথ্যে কোন কারণ? জানলে অবাক হবেন | special class arranged for school students at a cinema hall in Malda | উত্তরবঙ্গ

সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  রান্নাঘর

Malda News: স্কুল ছেড়ে সিনেমা হলে ক্লাস পড়ুয়াদের! নেপথ্যে কোন কারণ? জানলে অবাক হবেন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৭:২৮ অপরাহ্ণ
Malda News: স্কুল ছেড়ে সিনেমা হলে ক্লাস পড়ুয়াদের! নেপথ্যে কোন কারণ? জানলে অবাক হবেন


মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এমন অভিনব ক্লাস হল

+

সিনেমা

সিনেমা হলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের আয়োজন

মালদহ, জিএম মোমিন: স্কুল নয়, এবার সিনেমা হলে ক্লাস হল পড়ুয়াদের। মালদহের এমন কাণ্ড নজর কেড়েছে সকলের। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সিনেমা হলে ক্লাস নিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের দেখানো হল সামাজিক বার্তামূলক সিনেমা, বোঝানো হল সিনেমার গুরুত্ব।

মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এমনই অভিনব ক্লাস হল মালদহ শহরের একটি বিলাসবহুল সিনেমা হলে। বড়পর্দায় দেখানো হল ‘তোর্ষা একটি নদীর নাম’ ছবিটি। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যতার কথা তুলে ধরেছে এই সিনেমা। সর্বস্তরের মানুষজন ভেদাভেদ ভুলে কীভাবে নিজেদের মধ্যে সুষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন সেই সমস্ত বিষয়ে শেখানো হয় ছাত্রছাত্রীদের।

আপনার শহরের হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের নামের তালিকা পেতে এখানে Click করুন

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে মোবাইল গেম, সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত আসক্ত হয়ে পড়েছে মানুষ। যার ফলে ভুলতে বসেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাই সমাজে মানুষের ঐক্যতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ধারণাকে জাগ্রত করতে সামাজিক বার্তামূলক এই সিনেমা দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিল মালদহের শোভানগর উচ্চ বিদ্যালয়।

Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal

August 11, 2025 6:58 PM IST



