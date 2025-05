Miyazaki Mango: ছাদে হবে ‘সোনার’ আম ফলন, জাপানের লক্ষাধিক টাকার মিয়াজাকিতে উপচে পড়বে ডাল, জেনে নিন কীভাবে| japans-expensive-miyazaki-mango-plant trees at home eat those without buying know details

Last Updated: May 09, 2025 12:14 AM IST

কিনবেন কেন ? বাড়িতেই বসিয়ে ফেলুন লক্ষাধিকের মিয়াজাকি, ধরবে প্রচুর আম !

মিয়াজাকি পূর্ব বর্ধমান: জাপানে লক্ষাধিক টাকা কেজি যে আম, সেই আম হবে এবার বাড়ির মধ্যেই। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে মিয়াজাকি আমের কথাবলা হচ্ছে। মিয়াজাকি আম নিয়ে বর্তমানে চর্চা তুঙ্গে। অনেকেই এই আমের চাষও শুরু করেছেন। তবে যদি জায়গার অভাব থাকে তাহলে আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। বাড়ির ছাদে অথবা ব্যালকনিতেই বসাতে পারবেন লক্ষাধিক টাকা কেজির মিয়াজাকি আম। ছোট্ট গাছের মধ্যেই ধরবে একঝাঁক আম। সেরকমই এক দৃশ্য দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের উপবন নার্সারিতে।