Ms dhoni in teritorial army, ভারত পাকিস্তান সংঘাতে কি ধোনিকে দেখা যাবে সেনার পোশাকে

Ms Dhoni : এবার কি তাহলে টেরিটোরিয়াল আর্মিতে থাকা ধোনিকে দেখা যাবে ইউনিফর্মে! পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের মাঝে বড় প্রশ্ন।

উত্তরে ধোনি বলেন, “আমি জানি না আমি পরের ম্যাচেই ফিরব কি না”! এই মন্তব্যের পরেই স্বাভাবিক ভাবে জল্পনা শুরু হয়ে যায়, তবে কি পঞ্জাব ম্যাচের শেষেই অবসর নেবেন ধোনি? নয়াদিল্লি : ভারতীয় টেরিটোরিয়াল আর্মির প্যারাশুট রেজিমেন্টের লিউটেনেন্ট কর্নেলের সাম্মানিক পদে রয়েছেন ধোনি। এটি একটি সাম্মানিক পদ। যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও দেশকে গর্বিত করার সম্মান হিসেবে ধোনিকে এই সাম্মানিক পদ দেওয়া হয়েছিল।