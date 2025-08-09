Nabanna Abhijan: ‘নবান্ন অভিযানে’ ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, আইন হাতে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের পুলিশেরkolkata police launches fir against agitators in nabanna abhijan on first anniversary of rg kar case | কলকাতা

Last Updated:
কলকাতা : শনিবার রাতে কলকাতায় ই এম বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালেই ভর্তি থাকলেন অভয়ার মা৷ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বক্তব্য, নির্যাতিতার মায়ের এদিন ভর্তি থাকার কোনও প্রয়োজন ছিল না৷ কিন্তু তিনি সোদপুরে নিজের বাড়িতে বেশি রাতে ফিরতে চাইছিলেন না৷ রাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাই ভর্তি থাকার পরামর্শ দেন তিনি৷ জানান হাসপাতালের চিকিৎসক৷ সূত্রের খবর, বিক্ষোভ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন নির্যাতিতার মা। তার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ করেছেন তিনি। হাসপাতালে অসুস্থ নির্যাতিতার মাকে দেখতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
নির্যাতিতার মা বলেন, ‘‘আমরা তো নিরস্ত্র, আপনাদের এত ভয় কীসের? কপালে, পিঠে মারা হয়েছে৷ রাস্তায় ফেলে মারা হয়েছে। আমি নবান্নে যেতে চাই। কেন আমাকে মারা হল? কেন আমার মেয়েকে তাঁর কাজের জায়গায় খুন করা হল?’’ নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, ‘‘পুলিশ ১ বছর ধরে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে। ধর্মতলা থেকে মিছিল করে আসার সময় পুলিশ আটকেছে।’’
অন্যদিকে বিরোধী দলনেতার বিস্ফোরক অভিযোগ, ‘নির্যাতিতার বাবা-মাকে মারা হয়েছে৷ বিজেপি বিধায়কদের মারা হয়েছে৷ অন্তত একশো জন এখানেই আহত হয়েছেন৷ আমাকে মারা হয়েছে৷ বাংলা বনাম মমতার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে৷’ এদিন পৃথক কর্মসূচি নেয় জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট৷ পাশাপাশি কালীঘাট চলো কর্মসূচি পালন করে অভয়া মঞ্চ। সেই কর্মসূচি থেকে নবান্ন অভিযানে নির্যাতিতার মায়ের আঘাতের জন্য বিরোধী দলনেতাকে কাঠগড়ায় তোলেন চিকিৎসকরা৷
Kolkata,West Bengal
August 10, 2025 12:46 AM IST