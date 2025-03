Nagpur Violence Update: ঔরঙ্গজেবকে ঘিরে বিতর্কে আগুন জ্বলল নাগপুরে, জারি ১৪৪ ধারা! শান্তি রক্ষার আর্জি ফড়ণবীশের

নাগপুরের মহল এলাকায় এই গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে৷ যে গাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় সেগুলি থেকে বিস্ফোরণের শব্দও পাওয়া গিয়েছে৷ দুটি জেসিবি মেশিনেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে উন্মত্ত জনতার আক্রমণে আহত হন এক দমকল কর্মী৷

আরও পড়ুন: সুকান্তই থাকছেন না দিলীপ ফিরছেন? বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে কে, দুই বৈঠক ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মোট চারজন আহত হয়েছেন৷ উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানোর পাশাপাশি লাঠি চার্জও করে পুলিশ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মহল সহ নাগপুরের সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে৷ নতুন করে যাতে আর কোনও উত্তেজনা না ছড়ায়, সে বিষয়টিও নজরে রাখছে পুলিশ প্রশাসন৷

#WATCH | Maharashtra: Explosions heard on vehicles that have been torched in Mahal area of ​​Nagpur; tensions have broken out here following a dispute between two groups. pic.twitter.com/rssI72v8od

— ANI (@ANI) March 17, 2025