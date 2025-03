Naked Woman in Flight: প্লেনের ভিতরে অদ্ভুত কাণ্ড! জামা কাপড় খুলে ২৫ মিনিট উদ্দাম নাচ, চিৎকার মহিলার, দেখুন সেই ভিডিও…Naked Woman in Flight: Women screams runs danced inside flight for 25 minutes video got viral watch video

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহিলা বিমানের ককপিটের দরজায় ধাক্কা দেন, কেবিন ক্রুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং বিমান থেকে নামার জন্য চিৎকার করেন।

আরও পড়ুন: এই তারিখগুলিতেই হবে মহাপ্রলয়, লাগবে বিশ্বযুদ্ধ, ধ্বংস হবে পৃথিবী! টাইম ট্র্যাভেলারের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল

একজন মহিলা প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “এটা আমাদের সবার জন্য খুবই বিস্ময়কর ছিল।” তিনি আরও জানান, “মহিলা হাসছিলেন, উচ্চস্বরে চিৎকার করছিলেন এবং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।”

একজন যাত্রী স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, “তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন এবং হঠাৎ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলেন।” ঘটনাটি ঘটে সোমবার, যখন টেক্সাসের হিউস্টনের উইলিয়াম পি. হবি এয়ারপোর্ট থেকে বিমানটি অ্যারিজোনার ফিনিক্সের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

আরও পড়ুন: মহিলার বাড়িতে ঢুকে তাকে শারীরিক হেনস্থা! স্বামী জেগে উঠতেই ভয়ে প্যান্টে প্রস্রাব ব্যক্তির, জানুন সেই ঘটনাটি

একজন যাত্রী জানান, বিমানবন্দরে ফিরে আসার পর এক কর্মী মহিলাকে একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন, কিন্তু তিনি তা সরিয়ে ফেলেন। কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? পুলিশ জানিয়েছে, মহিলাকে আটক করা হয়েছে এবং হিউস্টনের হ্যারিস হেলথ বেন টব হাসপাতালের নিউরোসাইকিয়াট্রিক সেন্টারে মানসিক মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।

NEW: Woman takes off all her clothes on a Southwest plane in Houston, demands to be let off.

The woman reportedly ran around the plane for 25 minutes “before action was taken” according to ABC 7.

After nearly half an hour, the plane finally made it back to the gate before the… pic.twitter.com/U0F0l4HEJJ

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 7, 2025