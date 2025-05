Neeraj Chopra in Doha Diamond League 2025: দোহায় নীরজ ম্যাজিক ! কেরিয়ারে প্রথম বার ৯০ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুড়লেন ভারতের সোনার ছেলে

Last Updated: May 17, 2025 6:34 AM IST

Neeraj Chopra in Doha Diamond League 2025: জ্যাভলিনে ৯০ মিটারের দূরত্ব অবশেষে পেরোলেন নীরজ চোপড়া। শুক্রবার দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০.২৩ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়লেন তিনি।

দোহায় নীরজ ম্যাজিক ! (Photo: AFP) দোহা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার কোনও ভারতীয় হিসেবে ৯০ মিটারের দুর্ভেদ্য মাইলফলক অবশেষে টপকে গেলেন নীরজ চোপড়া। শুক্রবার দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রথম স্থান দখল করতে না পারলেও ব্যক্তিগত লক্ষ্যে অনায়াসে পৌঁছে গেলেন দেশের সোনার ছেলে। নিজের তৃতীয় চেষ্টায় এদিন ৯০.২৩ মিটার থ্রো করেন নীরজ। আর সেই সঙ্গে প্রথম ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে ঢুকে পড়লেন ইতিহাসে।