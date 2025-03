NEET 2025: বাবা মাকে জানান মানসিক চাপের কথা, ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা (NEET)-এর প্রস্তুতি নিতে নিতে ‘আত্মঘাতী’ তরুণীchennai youngster allegedly ended her life during neet preperations

Last Updated: March 30, 2025 12:36 AM IST

এক তদন্তকারী জানিয়েছেন, ওই ছাত্রী তার বাবা-মাকে মানসিক চাপের কথা জানিয়েছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। শুক্রবার তিনি তাঁর বাবার বেকারিতেই ছিলেন। বাবাকে বলেছিলেন যে তিনি বাড়ি যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবেন। দীর্ঘ ক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও বেকারিতে ফিরে আসেননি ওই পরীক্ষার্থিনী। তাঁর মা ছুটে যান বাড়িতে। গিয়ে তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তারা তরুণীর নিথর দেহ উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। পুলিশ জানিয়েছে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি এই ঘটনায়। গত আট বছরে তামিলনাড়ুতে কমপক্ষে ২০ জন NEET পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। চলতি মাসেরই ১ তারিখ তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম জেলার টিন্ডিভানামের ১৯ বছর বয়সি এক ছাত্র NEET-তে খারাপ ফলাফল করার ভয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত তামিলনাড়ু সরকার দীর্ঘদিন ধরে NEET-এর বিরোধিতা করে আসছে। তাদের অভিযোগ, এই পরীক্ষা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর পরিবারের এবং তামিল-মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। শুক্রবার ওই তরুণীর আত্মহত্যার ঘটনার পর, মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং তার দলের সমালোচনা করে এআইএডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামী বলেন, ডিএমকে ক্ষমতায় এলে তামিলনাড়ুতে NEET অনুষ্ঠিত হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রতারণা করছেন।

நீட் தேர்வு அச்சத்தால் சென்னையில் தர்ஷினி என்ற மாணவி தன் இன்னுயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது. நீட் என்ற தேர்வை நாட்டிற்கே அறிமுகப்படுத்தி, கூட்டணி கட்சியுடன் சேர்ந்து அதனை உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று வாதாடி, தமிழ்நாடு மாணவர்களின் மருத்துவக் கனவை சிதைத்திட… — Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) March 29, 2025

“ডিএমকে ক্ষমতায় এলে তামিলনাড়ুতে কোনও NEET হবে না বলে মিথ্যাচারণ করে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতারণা করেছে। NEET-এর কারণে ক্রমাগত মৃত্যু কি সেটা ডিএমকে-র জন্য উদ্বেগের কারণ নয়?” শ্রী পালানিস্বামী তামিল ভাষায় পোস্ট করেছেন এক্স হ্যান্ডলে।

If you or someone you know needs help, call any of these helplines: Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832- 2252525, Jeevan (Jamshedpur) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata)

Location : Kolkata,West Bengal