North 24 Parganas News: তীব্র গরমে স্বস্তির পরশ, মরশুমে তালের শাঁস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ সুন্দরবনে

Last Updated: May 13, 2025 12:59 AM IST

প্রতিবছর গরম পড়লেই তাঁরা তালের শাঁস বিক্রির উদ্যোগ নেন। গ্রামের রাস্তার দু’পাশে বসানো এই অস্থায়ী বাজার একদিকে যেমন দিচ্ছে পথচারীদের স্বস্তি, অন্যদিকে অনেক পরিবার পাচ্ছে বাড়তি আয়ের সুযোগ।

X সুন্দরবনের তালের শাঁস বিক্রি উত্তর ২৪ পরগণা: তীব্র গরমে স্বস্তির পরশ – কচি তালের শাঁসের কদর বেড়েছে সুন্দরবনে। রাজ্যে যখন প্রচণ্ড গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন সাধারণ মানুষের জীবনে খানিকটা স্বস্তির পরশ নিয়ে হাজির হয়েছে মৌসুমি ফল তালের শাঁস। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে এখন রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে তালের শাঁস বিক্রেতাদের ভিড়।