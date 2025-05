Operation Sindoor: সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচার, অভিষেক-সহ ‘অপারেশন সিঁদুর’ প্রতিনিধি দল পৌঁছল টোকিও First Two Operation Sindoor Multi Party Teams Reach UAE Tokyo In Global Outreach Against Terror

Last Updated: May 22, 2025 11:35 AM IST

‘অপারেশন সিঁদুর’ প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লি: ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর গুরুত্ব বোঝাতে ও বিশ্বদরবারে পাকিস্তানের স্বমূর্তি ফাঁস করতে বিদেশ সফরে কেন্দ্রের সর্বদল প্রতিনিধিরা। বাংলা থেকে এই দলে রয়েছেন তৃণমূলের হয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবারই জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছয় এই বিশেষ প্রতিনিধি দল।