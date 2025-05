Pakistan Shells in Kupwara: ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর অশান্ত কাশ্মীর সীমান্ত, কুপওয়ারায় ফের গোলাবর্ষণ পাক সেনার ! যোগ্য জবাব দিল ভারত

Last Updated: May 08, 2025 8:14 AM IST

Pakistan Shells in Kupwara: পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের কুপওয়ারার কারনাহ এলাকায় মধ্যরাতের পর শেল এবং মর্টার হামলা করা হয়েছে ৷ এলওসি এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর একাধিক জায়গায় পাকিস্তান নির্বিচারে গুলিবৃষ্টি করছে।

কুপওয়ারায় ফের গোলাবর্ষণ পাক সেনার ! যোগ্য জবাব দিল ভারত (Photo: PTI) শ্রীনগর: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ১৫ দিন পর বদলা নিয়েছে ভারত। ২৫ মিনিটের নিখুঁত অপারেশনে (Operation Sindoor) গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি। তবে ভারতের এই প্রত্যাঘাতের পর থেকেই অশান্ত নিয়ন্ত্রণরেখা। পাকিস্তান বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের জন্য কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কারনাহ এলাকায় গোলাগুলি চালিয়েছে ৷

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের কুপওয়ারার কারনাহ এলাকায় মধ্যরাতের পর শেল এবং মর্টার হামলা করা হয়েছে ৷ LoC এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর একাধিক জায়গায় পাকিস্তান নির্বিচারে গুলিবৃষ্টি করছে। চলছে গোলাবারুদ এবং বোমা নিক্ষেপ। পরপর দু’দিন জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় পাকিস্তানি সেনা সীমান্তের ওপার থেকে গুলি চালাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতেও কুপওয়ারার কারনাহ এলাকায় পাকিস্তানের তরফে গুলি চালানো হয়েছে। অবাধে চলেছে গোলাবারুদ, বোমা বর্ষণ। বারংবার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় গুলি চালাচ্ছে পাকিস্তানি সেনা। অন্যান্য বারের মতোই এবারও যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এখনও পর্যন্ত এই গুলির লড়াইয়ে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কুপওয়ারা জেলার কারনাহ এলাকায় বেশিরভাগ সাধারণ মানুষকেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। Location : Srinagar,Jammu and Kashmir বাংলা খবর/ খবর / দেশ/ Pakistan Shells J&K’s Kupwara: ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর অশান্ত কাশ্মীর সীমান্ত, কুপওয়ারায় ফের গোলাবর্ষণ পাক সেনার ! যোগ্য জবাব দিল ভারত

