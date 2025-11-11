মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০২৫, ১০:২৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘Averages, strike rates don’t win T20s’: Gautam Gambhir reveals fearless blueprint behind India’s new era | Cricket News Esha Deol Refutes Dharmendra’s Death Rumours: ‘My Father Is Recovering’ | Bollywood News Palak Tiwari snapped by the papz — slaying the casual look! ‘Sun been a great therapy’: Shreyas Iyer shares first update since near-fatal injury in Australia | Cricket News কম্বোডিয়ার সঙ্গে থাইল্যান্ডের শান্তিচুক্তি স্থগিত Dharmendra Lived In A Garage, Earned Rs 200 During Struggle: ‘I’d Do Overtime For Extra Money’ | Bollywood News ‘Toughest conversations’: Gautam Gambhir breaks silence on dropping Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav | Cricket News Shah Rukh Khan, Aryan Khan Visit Dharmendra At Breach Candy Hospital Amid Health Concerns | Bollywood News Sourav Ganguly blasts Team India selectors for Mohammed Shami snub: ‘Don’t see any reason’ | Cricket News The Actress Worked With Amitabh Bachchan, Married Her Co-star, Then Divorce Happened, She Found Love Again At 40
প্রচ্ছদ
বিনোদন, সর্বশেষ সংবাদ

Palak Tiwari snapped by the papz — slaying the casual look!

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
Palak Tiwari snapped by the papz — slaying the casual look!


NEWS18

NEWS18

Emotional moment! Govinda visits the legendary Dharmendra

NEWS18

Shah Rukh And Aryan Khan Pay A Visit To Legendary …

NEWS18

Red Fort Blast Eyewitness Recalls Horror: “I Never…

NEWS18

Delhi Red Fort Blast | NSG Team Along With A Sniff…

NEWS18

Union Home Minister Amit Shah Arrives At Delhi Red…

NEWS18

Amit Shah Meets The People Injured In Delhi’s Red …

NEWS18

Bollywood Reel | “Boht Traffic ha!” — Pooja Hegde’…

NEWS18

“Boht traffic tha!” — Pooja Hegde’s airport dash moment!

NEWS18

Delhi Red Fort Blast: Multiple Vehicles Destroyed …

NEWS18

‘You Can’t Create Art If You’re Afraid’ | Suparn S…

NEWS18

Arjun Bijlani And Tejasswi Prakash Make A Stylish …

NEWS18

Dozens Injured In Shocking Head-on Collision Betwe…

NEWS18

WATCH: Trump Gets Booed At Commanders NFL Game Whi…

NEWS18

Anjini Dhawan Is Not Just Grooving, But Owning The…

NEWS18

Lalit Pandit Pays His Respects At The Prayer Meet …

NEWS18

Jackie Shroff Pays His Respects At The Prayer Meet…

NEWS18

Giorgia Andriani Stuns in Bandra!

NEWS18

Trump Says US Government Shutdown End is ‘Getting …

NEWS18

Indian Cricket Team Lands in Kolkata | Big Buildup…





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Esha Deol Refutes Dharmendra’s Death Rumours: ‘My Father Is Recovering’ | Bollywood News

Esha Deol Refutes Dharmendra’s Death Rumours: ‘My Father Is Recovering’ | Bollywood News

কম্বোডিয়ার সঙ্গে থাইল্যান্ডের শান্তিচুক্তি স্থগিত

কম্বোডিয়ার সঙ্গে থাইল্যান্ডের শান্তিচুক্তি স্থগিত

Dharmendra Lived In A Garage, Earned Rs 200 During Struggle: ‘I’d Do Overtime For Extra Money’ | Bollywood News

Dharmendra Lived In A Garage, Earned Rs 200 During Struggle: ‘I’d Do Overtime For Extra Money’ | Bollywood News

Shah Rukh Khan, Aryan Khan Visit Dharmendra At Breach Candy Hospital Amid Health Concerns | Bollywood News

Shah Rukh Khan, Aryan Khan Visit Dharmendra At Breach Candy Hospital Amid Health Concerns | Bollywood News

The Actress Worked With Amitabh Bachchan, Married Her Co-star, Then Divorce Happened, She Found Love Again At 40

The Actress Worked With Amitabh Bachchan, Married Her Co-star, Then Divorce Happened, She Found Love Again At 40

Dharmendra ‘Stable, Under Observation’, Says Son Sunny Deol, Urges Against Spreading Rumours | Movies News

Dharmendra ‘Stable, Under Observation’, Says Son Sunny Deol, Urges Against Spreading Rumours | Movies News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST