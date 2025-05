Puri Jagannath Temple পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বসতে পারে অ্যান্টি ড্রোন প্রযুক্তি! নিরাপত্তা বাড়াতে বিরাট পদক্ষেপ Odisha Govt is planing to install anti drone technology at Puri Jagannath Temple for increasing security

Last Updated: May 24, 2025 12:16 AM IST

Puri Jagannath Temple: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হুমকির প্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওড়িশা সরকার নিরাপত্তার জন্য অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি স্থাপনের কথা ভাবছে।

পুরীতে নয়া প্রযুক্তি ভুবনেশ্বর: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হুমকির প্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওড়িশা সরকার নিরাপত্তার জন্য অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি স্থাপনের কথা ভাবছে।