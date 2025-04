Rahul Gandhi on Pahalgam Attack: ‘কাশ্মীরিদের কেন নিশানা?’ পহেলগাঁও কাণ্ডের পর শ্রীনগরে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার আর্জি রাহুলের

রাহুল গান্ধি বলেন, ‘যা ঘটেছে, তা সমাজকে ভাগ করার জন্য করা হয়েছে৷ যাতে ভাই ভাইকে মারে৷ এই কারণেই প্রত্যেক ভারতীয়ের এখন ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত৷ যাতে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য সফল হতে না পারে৷’

গত ২২ এপ্রিলের হামলার ঘটনার পর যেভাবে কাশ্মীরিদের দিকেই আঙুল তোলা হচ্ছে, তারও সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি৷ বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি কী তা বুঝতে এবং যে কোনও ধরনের সাহায্য করতেই তিনি সেখানে পৌঁছেছেন৷

It’s been a terrible tragedy. I came here to get a sense of what’s going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible act and are fully supportive of the nation at this time.

The entire Opposition condemned these actions and expressed full… pic.twitter.com/DnFS0OQWLL

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 25, 2025