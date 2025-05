Rail Station & Port: সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে জানানোর নির্দেশ, রেলস্টেশন এবং বন্দরগুলিতে জারি কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাindia-pakistan-tension-puts-extra-security-measures-at-indian-stations-and-ports-to-avoid-terror-attack

Last Updated: May 14, 2025 11:32 AM IST

পূর্ব রেলও তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি করার কথা জানিয়েছে কলকাতা: বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক। তাদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা তথা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কড়াকড়ি বেড়েছে। কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন্দরে কর্মী ও আধিকারিকদের প্রবেশের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি করা হচ্ছে। উপযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।