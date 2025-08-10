Raksha Bandhan 2025: একটি রাখি, একটি প্রাণ! অভিনব উদ্যোগ ‘এই’ সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের, কুর্নিশ জানাচ্ছেন সকলে | students of this school in Khanakul made Rakhi with fruit seeds | দক্ষিণবঙ্গ

Advertise here
১০ আগস্ট ২০২৫
Raksha Bandhan 2025: একটি রাখি, একটি প্রাণ! অভিনব উদ্যোগ 'এই' সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের, কুর্নিশ জানাচ্ছেন সকলে

Raksha Bandhan 2025: একটি রাখি, একটি প্রাণ! অভিনব উদ্যোগ 'এই' সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের, কুর্নিশ জানাচ্ছেন সকলে


অভিনব রাখির মাধ্যমে সবুজায়নের লক্ষ্যে নামল রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

রাখিবন্ধনে অভিনব উদ্যোগ রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। প্রতীকী ছবি রাখিবন্ধনে অভিনব উদ্যোগ রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। প্রতীকী ছবি
রাখিবন্ধনে অভিনব উদ্যোগ রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। প্রতীকী ছবি

খানাকুল, হুগলি, শুভদীপ ঘোষঃ শনিবার দেশজুড়ে রাখিবন্ধন পালিত হয়েছে। এই বিশেষ দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নেওয়া হয় নানা অভিনব উদ্যোগ। বন্যা বিধ্বস্ত খানাকুলে যেমন প্রকৃতি বাঁচানোর ডাক দিয়ে পথে নামল রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। লিচু, সবেদা, আতা, কাঁঠাল সহ নানা ফলের বীজ দিয়ে রাখি তৈরি করেছিল তাঁরা। লক্ষ্য, ওই রাখি ফেলে দেওয়ার পর বীজ থেকে জন্ম নেবে গাছ। রাখিতে লেখা, একটি রাখি, একটি প্রাণ।

প্রতি বছর প্রকৃতির রোষে খানাকুলে ভয়াবহ বন্যার ছবি পড়ুয়াদের অতি পরিচিত। এবারও গত একমাস ধরে জলমগ্ন খানাকুলের বিস্তীর্ণ অংশ। এই ঘটনা শিশুমনকেও নাড়া দিয়েছে। তাই তাঁদের বিশ্বাস, সবুজায়নই প্রকৃতির রুদ্র রূপকে শান্ত করতে পারে। গাছের সংখ্যা বাড়লে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে, পোক্ত হবে বাঁধ। তাই অভিনব রাখির মাধ্যমে সবুজায়নের লক্ষ্যে নামল রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

রাখিবন্ধন মানেই উৎসবের আবহ। সেই উৎসবের মাঝেই পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিল রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। খানাকুল জুড়ে বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে।

