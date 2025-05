Sheikh Shahjahan নাগাল্যান্ডের ভুয়ো ঠিকানায় দেদার অস্ত্র লাইসেন্স! সিবিআই যা জানাল, আর রেহাই নেই সন্দেশখালির শাহজাহানের cbi charge sheet on Nagaland arms licence

Last Updated: May 04, 2025 10:44 AM IST

Sheikh Shahjahan: লাইসেন্স প্রতি খরচ ১৫ লক্ষ টাকা, দাবি সিবিআইয়ের। শাহজাহানের নামে নাগাল‍্যান্ডের চার ‘ভুয়ো’ ঠিকানায় চারটি লাইসেন্স।



বিস্ফোরক তথ্য সামনে বসিরহাট: নাগাল‍্যান্ডের ‘ভুয়ো’ ঠিকানায় দেদার আর্মস লাইসেন্স সন্দেশখালির শাহজাহানের। নাগাল‍্যান্ডের এক ঠিকানায় শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠের নামে ইস্যু হয়েছে আর্মস লাইসেন্স- অর্থাৎ একটা ঠিকানা দেখিয়েই শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠের নামে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সিবিআই সূত্রে দাবি, বাজেয়াপ্ত আর্মস লাইসেন্স খতিয়ে দেখতেই জানা গিয়েছে ঠিকানাগুলো ভুয়ো।

লাইসেন্স প্রতি খরচ ১৫ লক্ষ টাকা, দাবি সিবিআইয়ের। শাহজাহানের নামে নাগাল‍্যান্ডের চার 'ভুয়ো' ঠিকানায় চারটি লাইসেন্স। নাগাল‍্যান্ড থেকেই শাহজাহানের ভাই আলমগিরের নামে তিনটি ও দেহরক্ষীর নামে দুটো লাইসেন্স। শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের নামেও লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে নাগাল‍্যান্ড থেকেই। এক একটি লাইসেন্স পিছু দু থেকে তিনটে করে লিগ্যাল আর্মস কেনা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে দাবি, বেআইনি অস্ত্র আড়লে রাখতেই আর্মস লাইসেন্স তৈরি করে কলকাতা ও অন‍্যত্র লিগ‍্যাল আর্মস কেনা হয়েছে। ইতিমধ‍্যে বসিরাহাট আদালতেও এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে সিবিআইয়ের তরফে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২৬ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে যখন লোকসভার দ্বিতীয় দফার ভোট চলছে, ঠিক তখনই সন্দেশখালির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে তল্লাশি করে বিপুল বিস্ফোরকের সন্ধান পায় সিবিআই। উদ্ধার হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। ডাক পড়ে এনএসজি কম্যান্ডের। আর এইসব আগ্নেয়াস্ত্র লুকানোর জন্যই সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা হয়েছিল। যার নেপথ্যে ছিলেন শেখ শাহজাহান। চার্জশিটে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছিল সিবিআই।

