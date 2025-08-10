Short Trip Plan: লং উইকেন্ডে অল্প খরচে ঘুরে আসুন ‘এই পবিত্র স্থানে’, মন ভাল হয়ে উঠবে ১মিনিটে | short trip plan go to this sacred place in Asansol small budget visit with family | লাইফস্টাইল

Last Updated:
আসানসোল: সামনেই স্বাধীনতা দিবস। অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ছুটির দিন। এবং পরের দিন শনিবার ও রবিবার। আর এই সময়ে বাঙালিরা কেউ কেউ আবার ঘুরে আসেন দিঘা, পুরী মন্দারমনি অথবা বীরভূম জেলায়। বা আরও অন্য কোথাও। তবে এখনও এমন পর্যটক রয়েছেন যারা এই সমস্ত জায়গাগুলি সব ঘুরে নিয়েছেন। তাহলে আপনি হয়ত ভাবছেন এই ছুটিতে পরিবারকে নিয়ে কোথায় ঘুরতে যাবেন? তাহলে সেই ঠিকানা দেব এবার আপনাকে।
পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বরাকরে রয়েছে প্রাচীন মন্দির যেখানে গেলে একযোগে দেখতে পাবেন আপনি প্রাচীন চারটি মন্দির। এই মন্দির দর্শনের পাশাপাশি মন্দিরে মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর সবুজের সমারোহ। মন্দির দর্শনের পরে যেখানে পরিবারকে নিয়ে একটু নিরিবিলিতে সময় কাটাতে পারবেন। তাহলে ১৫ আগস্ট এর ছুটিতে একদিন বা দুই দিনের ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন এই জায়গা থেকে। এখানে প্রত্যেকদিন শুধু জেলার নয় জেলার বাইরে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন।
স্থানীয় বাসিন্দা তথা পুরাতত্ত্ব গবেষক শুভময় চক্রবর্তী বলেন “এখানে চারটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরের প্রথম গেটে ঢুকেই ডানদিকে রয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী অর্থাৎ দুর্গা। বাদিকে রয়েছে গণেশ মন্দির। এই দুটো মন্দিরের মাঝামাঝি দিয়ে একটু এগিয়েই দেখা যাবে একটি মন্দির রয়েছে পশ্চিমমুখী সেখানে অনেক গুলি দেবী মূর্তি আছে এবং ঠিক তার মুখোমুখি পূর্বমুখী যে মন্দিরটি রয়েছে সেটি শিব লিঙ্গ অর্থাৎ শিব এর মন্দির। এই চারটে মন্দিরের মধ্যে তিনটি মন্দির পূর্ব মুখী এবং একটি মন্দির ব্যতিক্রমী সেটি পশ্চিম মুখী”।
এবার আপনার মনে প্রশ্ন উঠবে কীভাবে আসবেন এই মন্দিরে? যদি হাওড়া বা বর্ধমান থেকে ট্রেনে করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল এর এই প্রাচীন মন্দির আসতে চান তাহালে প্রথমে আসানসোল স্টেশনে আসতে হবে। তারপরে সোজা চলে আসুন আসানসোল বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে কুলটি নিয়মতপুর বরাকর রুটের বাস ধরে বরাকর বাসস্ট্যান্ডে নামতে হবে। সেখান থেকে হাঁটা পথে যেতে পারেন অথবা টোটোতে করেও আপনি যেতে পারবেন এই সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে।
