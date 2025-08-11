Advertise here
সোমবার , ১১ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৪:৩১ অপরাহ্ণ
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ


Advertise here

Last Updated:

South Dinajpur News: বালুরঘাট শহরের রঘুনাথ মন্দির সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীর ঘাট থেকে উদ্ধার এক স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগ, মোবাইল ও সাইকেল। তবে নিখোঁজ ওই পড়ুয়ার বাড়ি কোথায় এখনও তা স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই আত্রেয়ী নদীতে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

নিখোঁজ ছাত্র নিখোঁজ ছাত্র 
নিখোঁজ ছাত্র 

দক্ষিণ দিনাজপুর: বালুরঘাট শহরের রঘুনাথ মন্দির সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীর ঘাট থেকে উদ্ধার এক স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগ, মোবাইল, সাইকেল ও ছাতা। দীর্ঘ প্রায় তিন ঘণ্টা সাইকেল ও ব্যাগ নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এরপরেই খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানার পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, নদীর জল বেশি থাকায় নদীর জলে তলিয়ে যেতে পারে ওই ছাত্র।

কারণ বহু খোঁজাখুঁজি করেও এখনও কোনরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই পড়ুয়ার।

পুলিশ সূত্রে ওই স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগ থেকে পাওয়া আইকার্ড অনুযায়ী জানা গেছে, নিখোঁজ ওই পড়ুয়ার নাম কৃতিমান বর্মন। সে বালুরঘাট হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সে সেখানেই পড়াশোনা করে।

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 11, 2025 4:01 PM IST



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Bihar Chunav Bizarre News: বাবার নাম রাক্ষস, মা কারাফতান! আবেদনকারী এটা কে? বিহারের ভোটার তালিকায় যা হচ্ছে…ছবি দেখে অজ্ঞান Fathers name is Rakshasa mother Karaftan applicant is a monster what is happening in Bihars voter list Bihar Chunav Bizarre News | পাঁচমিশালি
Bihar Chunav Bizarre News: বাবার নাম রাক্ষস, মা কারাফতান! আবেদনকারী এটা কে? বিহারের ভোটার তালিকায় যা হচ্ছে…ছবি দেখে অজ্ঞান Fathers name is Rakshasa mother Karaftan applicant is a monster what is happening in Bihars voter list Bihar Chunav Bizarre News | পাঁচমিশালি
সর্বশেষ সংবাদ
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন
রাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন
সর্বশেষ সংবাদ
Aalim Hakim Shares Pic With Mohit Suri Amid Saiyaara Success: ‘Hair Is Never Just Style’ | Bollywood News
Aalim Hakim Shares Pic With Mohit Suri Amid Saiyaara Success: ‘Hair Is Never Just Style’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ
South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
‘আমি সইফ আলি খান’, সেদিন রাতে কী হয়েছিল? মুখ খুললেন অটোচালক ভজন

‘আমি সইফ আলি খান’, সেদিন রাতে কী হয়েছিল? মুখ খুললেন অটোচালক ভজন

 Nia Sharma Flaunts Her Sexy Dance Moves to Daiyya Daiyya Song With Simran Jat; Watch

Nia Sharma Flaunts Her Sexy Dance Moves to Daiyya Daiyya Song With Simran Jat; Watch

 জাতীয় উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য – স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

জাতীয় উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য – স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

 গাইবান্ধায় শিশু অপহরণকারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও সুষ্ঠু  বিচারের দাবিতে  বিক্ষােভ মিছিল ও মানববন্ধন

গাইবান্ধায় শিশু অপহরণকারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও সুষ্ঠু  বিচারের দাবিতে  বিক্ষােভ মিছিল ও মানববন্ধন

 রিউমার স্ক্যানারের প্রতিবেদনে নির্ভুল সংবাদমাধ্যম ‘সারাবাংলা’

রিউমার স্ক্যানারের প্রতিবেদনে নির্ভুল সংবাদমাধ্যম ‘সারাবাংলা’

 ফের পেছাল চবি ভর্তি পরীক্ষা

ফের পেছাল চবি ভর্তি পরীক্ষা

 Sunny Deol’s Bungalow To Be E-Auctioned; Parineeti Chopra, Raghav Chadha To Marry On THIS Date

Sunny Deol’s Bungalow To Be E-Auctioned; Parineeti Chopra, Raghav Chadha To Marry On THIS Date

 [১] করোনা টেস্ট জটিলতায় আরব আমিরাত ফেরত ৭ হাজার প্রবাসী, বিমানবন্দরে ল্যাব স্থাপনের দাবি

[১] করোনা টেস্ট জটিলতায় আরব আমিরাত ফেরত ৭ হাজার প্রবাসী, বিমানবন্দরে ল্যাব স্থাপনের দাবি

 অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সৌজন্যমূলক বৈঠক

অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সৌজন্যমূলক বৈঠক

 কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান শিমুল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান শিমুল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত
Advertise here