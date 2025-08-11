South Dinajpur News: Student goes missing leaving behind bag! Huge stir in Balurghat | দক্ষিণবঙ্গ

Last Updated:
দক্ষিণ দিনাজপুর: বালুরঘাট শহরের রঘুনাথ মন্দির সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীর ঘাট থেকে উদ্ধার এক স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগ, মোবাইল, সাইকেল ও ছাতা। দীর্ঘ প্রায় তিন ঘণ্টা সাইকেল ও ব্যাগ নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এরপরেই খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানার পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, নদীর জল বেশি থাকায় নদীর জলে তলিয়ে যেতে পারে ওই ছাত্র।
কারণ বহু খোঁজাখুঁজি করেও এখনও কোনরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই পড়ুয়ার।
পুলিশ সূত্রে ওই স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগ থেকে পাওয়া আইকার্ড অনুযায়ী জানা গেছে, নিখোঁজ ওই পড়ুয়ার নাম কৃতিমান বর্মন। সে বালুরঘাট হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সে সেখানেই পড়াশোনা করে।
Kolkata,West Bengal
August 11, 2025 4:01 PM IST